Блинкен отказался комментировать шансы Рютте на пост генсека НАТО

По мнению госсекретаря США, до следующего саммита альянса будет возможно "более предметно и прямо говорить об этом"

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать шансы и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО в будущем году.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли результаты выборов в Нидерландах стать препятствием для того, чтобы Рютте в будущем году занял пост генерального секретаря альянса, Блинкен отметил, что "не будет комментировать внутренние дискуссии альянса". "Мы решим это, вместе проработаем этот вопрос, и я думаю, что до [следующего] саммита [НАТО] в Вашингтоне мы сможем более предметно и прямо говорить об этом", - подчеркнул Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе после министерского заседания глав МИД стран НАТО.

Рютте занимал пост премьера Нидерландов с 2010 года. В июле 2023 года он объявил о своем уходе из политики после распада правящей коалиции из-за разногласий по вопросам миграции. Он остается и.о. премьер-министра до тех пор, пока в стране не будет сформировано новое коалиционное правительство. На внеочередных парламентских выборах 22 ноября в Нидерландах победила крайне правая Партия свободы под руководством Герта Вилдерса. Народная партия за свободу и демократию Рютте, которая не проигрывала парламентские выборы с 2010 года, заняла только третье место.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Рютте считается самым популярным кандидатом на пост следующего генсека НАТО. По информации Bloomberg, большинство стран НАТО уже достигли консенсуса, что он должен сменить Столтенберга, чей срок полномочий закончится в октябре следующего года. Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года.

Как писало агентство AFP, некоторые страны НАТО считают, что во главе Североатлантического альянса впервые в его истории должна стать женщина. Пока публично о готовности занять пост генсека организации заявила лишь премьер Эстонии Кая Каллас. Однако, по данным агентства, ее кандидатура не пользуется единодушной поддержкой даже в странах Балтии. На пост генсека НАТО может претендовать и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.