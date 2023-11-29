Столтенберг: страны НАТО не давят на Украину в вопросе начала переговоров с РФ

По словам генсека НАТО, посыл состоит в том, что альянс "должен оказывать Украине военную помощь, поскольку это путь к миру"

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО не оказывают давление на Украину в вопросе начала мирных переговоров с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

На вопрос о том, подталкивает ли какая-либо страна НАТО Украину к переговорам, Столтенберг ответил отрицательно. "Нет. Посыл состоит в том, что мы должны оказывать Украине военную помощь, поскольку это путь к миру. Мы знаем, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров", - сказал он.

Столтенберг также выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в переговорах по Украине. "Пока мы не видели никаких сигналов о том, что президент Путин хочет мирного разрешения этого конфликта, при котором Украина существует как суверенная и независимая страна. Если вы хотите переговорного решения, то вам необходимо убедить президента Путина в том, что он не сможет победить на поле боя, а для этого нужно продолжать оказывать военную помощь Украине", - заявил генсек НАТО.