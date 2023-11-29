На Украине сенатора от Крыма Ковитиди заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

Ее признали виновной "в коллаборационной деятельности"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Члена Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым приговорили на Украине к 11 годам лишения свободы по обвинению в коллаборационизме и оправдании действий России. Об этом сообщила украинская прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя.

"При публичном обвинении прокуратуры Крыма 11 лет лишения свободы заочно получила крымская сенатор (член Совета Федерации от <...> исполнительной власти Республики Крым)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. По ее данным, сенатор "признана виновной в коллаборационной деятельности" и оправдании действий РФ.

Имя члена Совфеда от Республики Крым не уточняется. Указывается, что эту должность сенатор занимала с 2014 года, в 2019 году была назначена на этот пост повторно. Сенатором от исполнительной власти Республики Крым с апреля 2014 года является Ольга Ковитиди. С мая 2014 года по апрель 2020 года она была членом Комитета СФ по обороне и безопасности. С апреля 2020 года Ковитиди - член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Как утверждается в сообщении, российский политик после начала СВО выступала "в пропагандистских средствах массовой информации" РФ, неоднократно "призывала к необходимости активизации спецоперации" и называла действия России спасением населения Украины от фашистской идеологии.

Кроме того, отмечается, что на рассмотрении суда находится также "обвинительный акт по факту совершения указанным лицом государственной измены".

Ранее Служба безопасности Украины уже предъявляла заочно обвинение всем членам Совета Федерации за "посягательство на территориальную целостность" страны.