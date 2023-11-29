Оппозиция Словакии не смогла добиться отставки министра внутренних дел республики

На внеочередном заседании парламента против отставки Матуша Шутай-Эштока проголосовали 75 из 136 присутствовавших депутатов

БРАТИСЛАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Оппозиционным правым партиям Словакии не удалось добиться отставки министра внутренних дел Матуша Шутай-Эштока. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

На состоявшемся внеочередном заседании парламента, инициированном оппозицией, против отставки Шутай-Эштока проголосовали 75 из 136 присутствовавших депутатов. Партии правительственной коалиции располагают в высшем законодательном органе 79 из 150 мандатов. Премьер-министр Словакии и лидер партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо назвал действия оппозиции совершенно бессмысленными.

Правительство Фицо было назначено словацким президентом 25 октября. Шутай-Эшток, возглавивший МВД, заявил, что в его ведомстве должны работать лишь честные и непредвзятые профессионалы. Со своих должностей были сняты, по его словам, несколько недобросовестных сотрудников системы. Оппозиция была против этих кадровых перестановок.