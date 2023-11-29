Столтенберг заявил, что победа РФ на Украине ударит по позициям США в мире

Генеральный секретарь НАТО считает, что США нужно продолжать оказывать военную помощь Украине

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. США необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку успешное завершение российской специальной военной операции может подорвать позиции Вашингтона в мире. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"В США есть широкая двухпартийная поддержка продолжения оказания помощи Украине, потому что это в интересах безопасности США. Если президент [РФ Владимир] Путин победит на Украине, то США окажутся в более опасном положении. Это [будет] сигналом не только Москве, но и Пекину, что если вы используете военную силу, то вы добьетесь желаемого. И это будет угрозой и вызовом для всех нас", - заявил он.