Суд оправдал экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа по делу о финансовых злоупотреблениях

Приговор основан на предположениях, а обвинение не предоставило доказательства покупки четырех квартир в Avenfield Apartments, отметил судья Высокого суда Исламабада Миангуль Хасан Аурангзеб

ИСЛАМАБАД, 29 ноября. /ТАСС/. Высокий суд Исламабада оправдал экс-премьера Пакистана, лидера партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" (ПМЛ-Н) 73-летнего Наваза Шарифа по делу о незаконном приобретении четырех квартир в жилом комплексе Avenfield Apartments в Лондоне.

"Приговор политику, вынесенный в 2018 году по обвинению в покупке апартаментов в Avenfield Apartments, признан недействительным. Он был основан на предположениях, а не на конкретных фактах, доказывающих вину подсудимого. У стороны обвинения не было данных о доходах Шарифа и доказательств того, что именно он приобрел эту недвижимость в британской столице", - заявил судья Высокого суда Исламабада Миангуль Хасан Аурангзеб.

В июле 2018 года Суд по финансовой ответственности приговорил Шарифа к 10 годам тюремного заключения по делу о злоупотреблениях при покупке данного комплекса и за владение активами, превышающими официальный доход. Лидер ПМЛ-Н был также приговорен к одному году лишения свободы за отказ сотрудничать с Национальным бюро отчетности, инициировавшим суд над политиком.

В октябре 2019 года Высокий суд Исламабада освободил его под залог по гуманитарным соображениям, после чего правительство, которое возглавлял Имран Хан, разрешило ему выехать на лечение в Лондон на восемь недель. Однако Шариф отказался возвращаться в Пакистан по истечении данного срока. В связи с этим срок действия его заграничного паспорта не был продлен, экс-премьер оказался в изгнании в Великобритании.

21 октября Шариф вернулся на родину из Лондона, чтобы возглавить предвыборную кампанию партии на предстоящих 8 февраля 2024 года выборах в парламент.