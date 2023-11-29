Прокуратура потребовала приговорить министра труда Франции к 10 месяцам тюрьмы условно

Оливье Дюссо подозревается в создании благоприятных условий для участия компании Saur в одном из тендеров в 2009 году

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Финансовая прокуратура Франции потребовала приговорить министра труда, полной занятости и интеграции республики Оливье Дюссо к 10 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере €15 тыс. по делу о кумовстве. Об этом сообщила AFP.

Министр подозревается в создании благоприятных условий для участия компании по обслуживанию водных ресурсов Saur в одном из тендеров в 2009 году.

Прокуратура опирается на два документа, обнаруженных у министра в ходе обысков. Первый - это отчет о встрече в конце июля 2009 года между Дюссо, занимавшим на тот момент пост мэра коммуны Анноне (департамент Ардеш на юге Франции), и директором Saur Оливье Брусса. Встреча прошла за три месяца до публикации объявления о тендере, на ней обсуждались его критерии и сумма контракта.

Второй документ - электронное письмо, направленное из аппарата мэра вскоре после встречи ответственным за подготовку тендера муниципальным службам. В нем содержалась просьба изменить несколько пунктов и уменьшить значение ценового критерия при оценке предложений кандидатов.

По словам прокурора Жюльена Ожеро, слова которого приводит AFP, "Дюссо ушел со встречи с Бруссом со списком требований от Saur, а затем задействовал муниципальные службы, чтобы их выполнить".

Слушания начались в Париже в понедельник. Сам министр отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности.