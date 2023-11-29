"Исламский джихад" утверждает, что боевики вывезли из Израиля серверы с разведданными

Как утверждает представитель группировки Абу Шариф, на одном из серверов содержалось "множество имен шпионов, даже шпионов внутри исламской республики"

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Боевики при нападении на Израиль смогли вывезти в сектор Газа серверы, на которых содержалась информация израильской разведки. С таким утверждением выступил представитель радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в Иране Нассер Абу Шариф.

"В ходе этой операции сопротивлению удалось доставить серверы израильской разведки в сектор Газа", - цитирует его иранское агентство ISNA. Как утверждает Абу Шариф, на одном из серверов содержалось "множество имен шпионов, даже шпионов внутри исламской республики".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии.