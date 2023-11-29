Египет продолжит усилия по продлению режима прекращения огня в секторе Газа

Министр иностранных дел Самех Шукри также предупредил о негативном влиянии, которое может оказать "насильственное перемещение палестинцев со своих земель на мир и стабильность во всем Ближневосточном регионе"

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Египет намерен приложить максимум усилий для продления режима прекращения огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Египет приложит максимальные усилия для продления перемирия в палестинском секторе Газа", - указал он. По убеждению министра, "необходимо прекратить эту войну, прежде чем размышлять о контурах и особенностях будущего [сектора Газа]".

Шукри также предупредил о негативном влиянии, которое может оказать "насильственное перемещение палестинцев со своих земель на мир и стабильность во всем Ближневосточном регионе". По данным министра, к настоящему времени число перемещенных лиц в секторе "достигло двух третей населения Газы".

Как указал глава МИД Египта, гуманитарная помощь, доставленная к настоящему времени в анклав, "не удовлетворяет потребности жителей сектора". Он подчеркнул, что концепция самообороны, о которой заявляют израильские власти, "не может нарушать международное гуманитарное право". Вместе с тем Шукри подтвердил, что Египет "осуждает нападения на мирное население, осуществляемое с обеих сторон конфликта в Газе".

Египетский министр призвал мировое сообщество "объединить усилия для реализации согласованного на международном уровне решения о создании двух государств". "Пришло время, - резюмировал Шукри, - сформулировать политическую основу для завершения переходного этапа и начать практическую реализацию этого решения [о создании двух государств]".