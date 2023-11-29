В Турции назвали атаки Израиля на сектор Газа военными преступлениями

Совбез ООН "все еще не может найти решение" для "исправления исторической несправедливости", заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Действия Израиля в секторе Газа представляют собой военные преступления. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Грубые атаки Израиля против сектора Газа и его населения представляют собой военные преступления. К сожалению, Совет Безопасности ООН, который Уставом ООН уполномочен решать такие вопросы, снова и снова не может выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности. Он не смог единогласно призвать к эффективному прекращению огня. Более того, Совбез все еще не может найти решение, чтобы исправить историческую несправедливость, от которой десятилетиями страдают палестинцы", - сказал он.

Фидан добавил, что необходим механизм гарантий для Палестины, он получает поддержку других стран.