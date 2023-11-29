Чехия направит до 2036 года на развитие сверхзвуковой авиации в ВВС почти $10 млрд

По сведениям агентства CTK, средства предназначаются, в частности, для закупки 24 истребителей F-35

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило программу развития до 2036 года сверхзвуковой авиации в составе национальных ВВС. На эти цели планируется выделить 215,8 млрд крон (около $9,7 млрд), сообщило информационное агентство CTK.

Средства предназначаются, в частности, для закупки 24 американских истребителей F-35. Стоимость контракта, предусматривающего создание в республике инфраструктуры по обслуживанию истребителей и обучение пилотов, определена суммой 150 млрд крон (свыше $6 млрд). До их поступления республика продолжит арендовать у Швеции 14 находящихся ныне в ВВС сверхзвуковых истребителей JAS-39 Gripen.

Действующий контракт на аренду шведских самолетов завершается в 2027 году. Ведутся переговоры о его продлении до 2035 года. Ежегодная сумма арендной платы составляет 1,7 млрд крон (свыше $76 млн).