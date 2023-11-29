В Чехии считают, что Украину может ожидать кипрский сценарий

По словам советника премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаша Пояра, в евро-атлантические структуры примут только часть страны при условии прекращения военного конфликта

БРАТИСЛАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Существует вероятность того, что Украину ожидает кипрский сценарий, так как она не заключит мирного соглашения с Россией, а в евро-атлантические структуры будет принята только часть страны и лишь при условии прекращения военного конфликта. Такое мнение выразил в интервью словацкому изданию Dennik Postoj советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр.

"Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра фактически оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, и каждый имеет свою специфику. Возможно, что там [на Украине] установится какая-то [разделительная] линия в зоне боевых действий и будет перемирие. Мирного соглашения ждать не следует", - считает политик.

Между Берлином и Бонном, как отметил он, тоже не было мирного договора, но это не помешало вступлению ФРГ в западные структуры. Пояр полагает, что подконтрольная Киеву часть Украины может быть принята в Евросоюз и НАТО, но только в случае прекращения боевых действий.

Он также сообщил, что не испытывал "повышенных ожиданий" от контрнаступления Украины и существует лишь "небольшая правдоподобность [ее] победы". О возможности восстановления суверенитета Киева над всей территорией, утраченной после 2014 года, по словам советника чешского премьера, в ближайшее время говорить бессмысленно.