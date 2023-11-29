В Словакии с 1 января начнет действовать министерство туризма и спорта

Большинство компетенций перейдет от действующих Минтранса и Минобразования, передает Словацкое телевидение

БРАТИСЛАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии одобрило создание в стране министерства туризма и спорта. Ведомство начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщило Словацкое телевидение.

Новое министерство возглавит представитель входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии. Большинство компетенций к ведомству перейдут от действующих Минтранса и Минобразования.

Власти формируют новое министерство, как отметило ТВ, с целью привлечения в Словакию туристов и популяризации страны за рубежом. Его деятельность должна обеспечить рост национальной туристической отрасли и значительное привлечение доходов в государственный бюджет.