СМИ: арабские ополченцы атаковали позиции курдов на востоке Сирии

По данным газеты Al Watan, отряды арабских племен открыли огонь из пулеметов по блокпостам формирований "Силы демократической Сирии" возле населенных пунктов Эс-Саава и Эль-Хавайдж в провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 29 ноября. /ТАСС/. Отряды арабских племен атаковали позиции курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan.

По ее информации, ополченцы открыли огонь из пулеметов по блокпостам СДС возле населенных пунктов Эс-Саава и Эль-Хавайдж в провинции Дейр-эз-Зор. В результате погиб один курдский боец, есть раненые. Командование СДС перебросило подкрепления в этот район и провело ответную операцию против ополченцев, которые понесли потери и отступили вглубь Сирийской пустыни.

25 сентября глава арабского ополчения "Джейш аль-Ашаир" шейх Ибрахим аль-Хафель объявил о возобновлении боевых действий против курдских сил после перемирия, которое было достигнуто 6 сентября. Он провозгласил своей целью "восстановление власти сирийского правительства над всей территорией Дейр-эз-Зора".

Конфликт между СДС и "Джейш аль-Ашаир" начался 27 августа, в ходе него погибли 79 ополченцев, 29 курдских бойцов и 10 мирных граждан, число раненых превысило 200 человек. Шейхи племен добивались более справедливого разделения доходов от продажи сирийской нефти между курдами и арабами. Политсовет СДС пообещал изучить и удовлетворить их требования, но этого не произошло.

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2019 году под контролем СДС осталась большая часть провинций Хасеке и Ракка, а также северо-восток Дейр-эз-Зора, где сосредоточены месторождения сирийской нефти. В этих регионах США, которые поддерживают курдов, создали девять военных баз.