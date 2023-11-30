СМИ: Прага передаст до €2,5 млн для оказания невоенной помощи Киеву

По информации агентства, эти средства направят в целевой фонд НАТО - Украина

ПРАГА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило направление в целевой фонд НАТО - Украина до €2,5 млн для оказания невоенной помощи Киеву. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Фонд НАТО - Украина для предоставления Киеву помощи невоенного характера действует с 2016 года. Он финансирует поставки медикаментов, продуктов, теплой одежды, топлива и средств гражданской обороны. Чехия после 24 февраля 2022 года направила в этот фонд около €3,5 млн.

Военную помощь Украине западные страны оказывают преимущественно в индивидуальном порядке.