Первые три самолета F-16, приобретенные в Норвегии, прибыли в Румынию

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Первые три самолета F-16, приобретенные Румынией в Норвегии, приземлились на 86-й авиабазе "Лейтенант Георге Мочорницэ" в Борче. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

"Приобретение новой партии самолетов F-16 Fighting Falcon и соответствующего пакета товаров и услуг повысит безопасность Румынии в результате защиты воздушного пространства Румынии/НАТО в мирное время и в кризисных ситуациях в рамках постоянного боевого дежурства - воздушной полиции под командованием НАТО", - указывает военное ведомство.

Правительство Румынии заключило с Норвегией контракт о приобретении 32 самолетов F-16 с первоначальной логистической поддержкой и пакетом дополнительных товаров и услуг от правительства Соединенных Штатов Америки, отмечается в сообщении. Эти F-16 будут эксплуатироваться не менее 10 лет в течение перехода к самолетам пятого поколения.

В настоящее время на вооружении румынских ВВС состоит эскадрилья F-16, состоящая из 17 самолетов, закупленных в Португалии.

Решение о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35 было принято в апреле этого года. На первом этапе намечено закупить 32 самолета, на втором - еще 16. Ориентировочная стоимость программы - 6,5 млрд долларов. Ожидается, что они поступят в Румынию после 2030 года.