Трюдо и лидер оппозиции Канады обвинили друг друга в работе в интересах России

Пьер Пуальевр заявил, что канадский премьер-министр отказался поставлять газ в Европу, чем вынудил европейцев покупать российское топливо

ОТТАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр в ходе заседания национального парламента обвинили друг друга в работе в интересах России на фоне конфликта на Украине.

"Лидер консерваторов потворствует крайне правой политике в стиле Республиканской партии [США] <...>, голосуя против важнейшего для Украины законопроекта. Этот лидер играет на стороне Кремля, а мы (либералы - прим. ТАСС) никогда не отступим от нашей поддержки Украины", - утверждал Трюдо.

"Премьер-министру наплевать на Украину. Его волнует только то, что он так сильно проигрывает дебаты по налогу на выбросы углерода, что готов предположить, что любой, кто против этого, выступает и против Украины, - парировал Пуальевр. - Он (Трюдо - прим. ТАСС) не предлагает Украине соглашение о свободной торговле, у нас уже есть соглашение о свободной торговле [с Украиной], и оно было предложено консерваторами, а он не принимал в этом никакого участия".

Оппозиционер обвинил Трюдо в том, что тот отказался поставлять канадский газ в Европу, чем вынудил европейцев покупать российский газ. "Он лучше отдаст деньги Кремлю, чем канадским рабочим", - утверждал Пуальевр.

Лидер консерваторов также посоветовал Трюдо прекратить попытки увести заседателей от темы обсуждения. В ходе сессии состоялись дебаты относительно возможного увеличения налогов на выбросы углерода, на чем настаивает возглавляемая премьер-министром Либеральная партия Канады.

Консервативная партия Канады на прошлой неделе заблокировала предложение либералов по обновленному соглашению о свободной торговле с Украиной.