Axios: республиканцы хотят проголосовать за расследование по делу об импичменте Байдена

По информации портала, о возможности проведения в ближайшие недели соответствующего голосования заявил на закрытой встрече представителей Республиканской партии в нижней палате Конгресса законодатель Том Эммер

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в ближайшие несколько недель может провести голосование по вопросу официального запуска расследования по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, о возможности проведения в ближайшие недели соответствующего голосования заявил 29 ноября на закрытой встрече представителей Республиканской партии в нижней палате Конгресса законодатель Том Эммер (от штата Миннесота). Портал отмечает, что с такой инициативой он выступил после того, как сын президента США Хантер изъявил желание публично дать показания по делу о возможном импичменте вместо выступления на закрытых слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей.

Портал подчеркивает, что на голосование фактически будет вынесен вопрос легитимизации проводимого по инициативе бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти расследования, которое было запущено в сентябре без предварительного голосования. По данным Axios, поддержка расследования по итогам голосования улучшит позиции республиканцев в судах и вынудит администрацию Байдена "исполнять требования предоставления информации" в рамках проводимых изысканий. По словам неназванного представителя республиканцев в нижней палате Конгресса, "официальное голосование необходимо, чтобы суды воспринимали повестки всерьез".

Как сообщала ранее газета Politico, в силу того, что официальное голосование о запуске расследования в отношении Байдена не было проведено, представители Демократической партии и Белого дома считают, что требования передачи информации не имеют юридической силы. Как отмечает в свою очередь агентство Associated Press, даже в случае проведения голосования в нижней палате Конгресса успех республиканцам не гарантирован, поскольку некоторые из них заявляли о том, что не видят достаточных доказательств для запуска процедуры импичмента американского лидера.

В начале ноября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что решение о вынесении импичмента Байдену примут в скором времени. Джонсон добавил, что решение примут в зависимости от того, какими будут доказательства и "к чему они приведут".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.