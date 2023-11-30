В Израиле заявили, что перемирие в Газе продолжается после получения списка заложников

В канцелярии израильского премьера отметили, что военный кабинет страны 29 ноября единогласно решил, что, если список, согласованный в плане, не будет доставлен к 07:00 30 ноября, то боевые действия в секторе Газа немедленно возобновятся

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Пауза в боях в секторе Газа продолжается, так как Израиль вовремя получил список заложников, которых ХАМАС освободит 30 ноября. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Список женщин и детей в соответствии с условиями соглашения недавно был доставлен в Израиль, поэтому пауза продолжится", - говорится в сообщении.

В канцелярии подчеркнули, что "военный кабинет [Израиля] вчера (29 ноября - прим. ТАСС) вечером единогласно решил, что, если список, согласованный в плане, не будет доставлен к 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) сегодняшнего утра (четверг, 30 ноября 2023 года), то боевые действия [в секторе Газа] немедленно возобновятся".