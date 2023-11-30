Варшавская прокуратура обвинила Леха Валенсу в даче ложных показаний

Допрос бывшего президента проводился в связи с выдвинутыми против него обвинениями в том, что в годы нахождения у власти коммунистического правительства он, якобы, сотрудничал со службой государственной безопасности в качестве информатора под псевдонимом Болек

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Варшавская прокуратура выдвинула обвинения в даче ложных показаний против бывшего президента Польши (1990-1995 годы) Леха Валенсы.

"Окружная прокуратура Варшавы направила обвинительный акт против бывшего президента Польши Леха Валенсы. Он обвиняется в том, что в апреле 2016 года дал ложные показания в варшавском отделении Института национальной памяти (ИНП), - сообщает агентство РАР. - Тогда его допрашивали в качестве свидетеля".

Допрос бывшего президента проводился в связи с выдвинутыми против него обвинениями в том, что в годы нахождения у власти коммунистического правительства он, якобы, сотрудничал со службой государственной безопасности в качестве информатора под псевдонимом Болек. Документы, подтверждающие вероятность этого, были найдены в тайном архиве умершего экс-главы МВД социалистической Польши генерала Чеслава Кищака.

На допросе Лех Валенса категорически отверг такую возможность и заявил, что более чем на 50 обнаруженных документах его подпись была подделана.

Руководство ИНП, однако, провело свое расследование, передав судебным экспертам около 140 документов, собственноручно подписанных Валенсой в годы его президентства. Сравнив эти подписи с автографами на бумагах из архива генерала Кищака, эксперты сделали вывод, что подписи ставил один и тот же человек.

"Основываясь на комплексном и однозначном мнении экспертов, установлено, что на документах [поставлена] подпись бывшего президента. Доказано, что во время расследования ИНП он (Валенса - прим. ТАСС) давал ложные показания", - говорится в обвинительном акте прокуратуры.

Бывший президент и создатель рабочего профсоюза "Солидарность" в очередной раз отверг выдвинутые против него обвинения.