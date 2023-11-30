Посол Израиля в РФ заявил, что страна придерживается договоренностей по перемирию

Александр Бен Цви назвал информацию о том, что Израиль якобы открывал огонь в секторе Газа неверной

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Израиль не нарушал договоренности по прекращению огня в секторе Газа, заявил посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".

Он назвал информацию о том, что Израиль якобы открывал огонь в секторе Газа неверной: "Мы четко придерживаемся прекращению огня, этому формату об обмене заложниками. Так что это абсолютно неверная информация".

Посол подтвердил, что 30 ноября прекращение огня было продлено. По его словам, накануне вечером ХАМАС был близок к непродлению гуманитарной паузы. "Если ХАМАС будет сдерживать свое слово о выпуске заложников, то такое прекращение огня будет продолжаться. В момент, в который они нарушат это соглашение, это (гуманитарная пауза - прим. ТАСС), конечно, закончится в этот же момент. И было недалеко от этого вчера вечером, когда они тянули списки [освобождаемых заложников] до последнего момента. Если они будут выпускать наших заложников, то прекращение огня будет продолжаться", - сказал он.

В четверг Армия обороны Израиля сообщила о продлении перемирия в секторе Газа менее чем за 20 минут до истечения срока последней договоренности о прекращении огня.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Срок истекал в четверг, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).