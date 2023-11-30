Премьер Северной Македонии не считает приезд делегации РФ на СМИД ОБСЕ "победой Москвы"

Это было необходимо для продолжения нормального функционирования организации, заявил Димитар Ковачевски

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 30 ноября. /ТАСС/. Приезд российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на встречу руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ в Скопье не является победой Москвы, это было необходимо для продолжения нормального функционирования организации. Об этом заявил премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски.

"Это абсолютно никакая не дипломатическая победа России. Это дипломатическая победа ОБСЕ. Принимая во внимание, что функционирование организации было поставлено под вопрос, ОБСЕ продолжит функционировать в качестве гаранта безопасности и развития мирных процессов в Европе", - ответил Ковачевски на вопрос журналистов о приезде российской делегации во главе с Лавровым в Скопье. Он также подчеркнул, что не планирует встречаться с главой МИД РФ на полях СМИД ОБСЕ.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с кандидатурой председательствующего государства. Как ранее заявил действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, участники организации достигли консенсуса по назначению Мальты на пост председателя этой структуры в 2024 году.