Минобороны Индии одобрило закупку вооружений на $26,7 млрд

Среди вооружений - истребители Tejas и легкие боевые вертолеты Prachand

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Индии одобрило закупку вооружений по различным контрактам на $26,7 млрд, в том числе истребителей Tejas и легких боевых вертолетов Prachand. Об этом оборонное ведомство республики сообщило в пресс-релизе.

"Совет по оборонным закупкам одобрил предложения по приобретениям на общую сумму 2,23 трлн рупий ($26,7 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС), направленные на укрепление боевых возможностей вооруженных сил. 98% закупок будут сделаны у отечественных производителей для повышения самодостаточности отечественной оборонной отрасли. Одобрение получили программы закупок легких боевых вертолетов [Prachand] и легких истребителей [Tejas] Mk 1A", - говорится в пресс-релизе.

В документе не уточняется, о каком объеме закупаемой техники идет речь. По данным местных СМИ, министерство в среду одобрило закупку 97 истребителей Tejas и 156 вертолетов Prachand. Общая сумма этих контрактов может составить порядка $13 млрд, но конечная цена остается предметом переговоров с производителем - компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Когда она будет согласована, комитет кабмина по безопасности под председательством премьер-министра даст окончательное одобрение сделке.

В 2021 году правительство Индии одобрило приобретение первой партии из 73 модернизированных реактивных истребителей Tejas Mk-1A, но они еще не начали поступать на вооружение. Новые 97 истребителей будут произведены HAL для ВВС в дополнение к первой партии, на введение в строй первой партии может уйти не менее десяти лет с момента заключения контракта.

Tejas - единственный истребитель, разработанный и в настоящее время производящийся в Индии. По данным местной прессы, на вооружении ВВС стоит 40 самолетов версии Tejas Mark-1. Работа над этим истребителем шла с 1980-х годов, первый полет он совершил в 2001 году, в 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение. В 2015 году было решено, что состав ВВС Индии в перспективе пополнят около 200 таких самолетов.