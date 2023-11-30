Венгрия разочарована тем, что Лавров и Блинкен не встретились на форуме ОБСЕ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что все международное сообщество "могло бы извлечь из этого пользу", если бы руководители внешнеполитических ведомств России и США смогли возобновить общение

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 30 ноября. /ТАСС/. Венгрия разочарована в связи с тем, что руководители внешнеполитических ведомств России и США не провели встречу в столице Северной Македонии, где начался Совет глав МИД (СМИД) стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на форуме в Скопье. Перед его началом он встретился там с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Обращаясь к коллегам, глава венгерского МИД отметил тот факт, что в совещании ОБСЕ в Скопье принимают участие представители России и Соединенных Штатов. По его мнению, все международное сообщество "могло бы извлечь из этого пользу", если бы они смогли возобновить общение. "Мы надеялись на прямые контакты между ними, но, к сожалению, на этот раз они не состоялись. Но я уверен, что такое общение, такие прямые контакты могли бы принести пользу всем нам, всей Европе и всем людям, которые выступают за мир", - сказал Сийярто.

Коснувшись в своем выступлении необходимости урегулирования конфликта на Украине, министр заявил: "В этом отношении я хотел бы подчеркнуть, что чрезвычайно важно сохранять открытыми каналы связи. Если эти каналы будут заблокированы, то мы практически потеряем надежду на мир, а мы не хотим лишать себя этой надежды".

Лавров участвует в работе СМИД ОБСЕ в Скопье. Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в столицу Северной Македонии вечером 29 ноября, провел несколько встреч с коллегами и отправился в Израиль.