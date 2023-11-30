COP28 планирует сосредоточиться на анализе процесса достижения климатических целей

Председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султан бен Ахмед аль-Джабер отметил, что саммит в Дубае "начнется с принятия решения о глобальном подведении итогов, корректировки курса и ускорения действий до 2030 года"

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Одной из основных задач 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) станет анализ процесса достижения климатических целей. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер.

По его словам, климатический саммит в Дубае "начнется с принятия решения о глобальном подведении итогов, корректировки курса и ускорения действий до 2030 года". "Благодаря этому у нас появится шанс объединить три основных элемента климатической повестки дня - смягчение последствий изменения климата, адаптация к этим последствиям и средства реализации, включая инструменты финансирования", - сказал аль-Джабер, выступая на открытии конференции.

Предполагается, что участники COP28 должны определить, насколько мир далек от достижения целей парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, участники которой договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градусов.

На COP28 стороны впервые проведут Глобальную инвентаризацию парижского соглашения (GST). Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.

Говоря о необходимости глобального подведения итогов, председатель COP28 пообещал провести "инклюзивный и прозрачный процесс, который будет поощрять свободное и открытое обсуждение между всеми сторонами".

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции примут участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.