ВВС Бельгии и Франции заступили на дежурство на авиабазе Зокняй

В состав бельгийского контингента вошли около 80 военнослужащих и четыре истребителя F-16 Fighting Falcon, французского - около 100 военных и четыре Mirage2000

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. Контингент ВВС Бельгии и Франции с четырьмя истребителями каждый приступили на литовской авиабазе Зокняй в рамках ротации союзников по НАТО к дежурству в воздушном пространстве стран Балтии. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

"В составе бельгийского контингента насчитывается около 80 военнослужащих и четыре истребителя F-16 Fighting Falcon, в составе французского - около 100 военных и четверка Mirage2000", - говорится в сообщении.

К контингенту Бельгии перешло командование ротационной миссией НАТО. Представители французских ВВС приданы для ее усиления. Вновь прибывшие сменили контингент ВВС Италии, который находился на авиабазе Зокняй с августа.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран альянса базируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.