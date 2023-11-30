Парламент Турции продлил мандат на пребывание ВС республики в Ливии

Согласно президентскому указу, турецкие военнослужащие смогут нести службу в этой стране в течение следующих 24 месяцев

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Парламент Турции продлил мандат на пребывание вооруженных сил республики в Ливии. Об этом свидетельствуют итоги голосования парламентариев.

Согласно президентскому указу, турецкие военнослужащие смогут нести службу в Ливии в течение следующих 24 месяцев.

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет министров на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА), командующий которой Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны. В ответ столичный кабинет министров мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над некоторыми захваченными ЛНА территориями.

В феврале 2023 года Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера ПНЕ и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения выборов к концу декабря.