Будущая глава МИД Аргентины считает, что страна не может присоединиться к банку БРИКС

Для этого надо внести капитал, а Аргентина не в состоянии сделать это, отметила Диана Мондино

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея считает, что страна не в состоянии присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом заявила советник Милея по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино.

"Как я понимаю, мы были приглашены участвовать в БРИКС, но формального принятия приглашения не было. Чтобы присоединиться к [НБР БРИКС] надо внести капитал, а Аргентина не в состоянии сделать это", - сказала Мондино порталу Infobae.

В разговоре с другими журналистами на вопрос о том, собирается ли правительство Милея "дать задний ход" присоединению к БРИКС, будущий глава МИД ответила, что Аргентина "не вступила в БРИКС".

По итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что с 1 января 2024 года в состав группы войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В середине октября правительство южноамериканской страны подало официальную заявку на присоединение к НБР.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности БРИКС, но не исключила изменения позиции. 25 ноября телеканал TN со ссылкой на источники в коалиции сообщил, что команда Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС с неактивным участием в работе группы.