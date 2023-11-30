Шольц в разговоре с Зеленским заявил, что будущее Украины в ЕС

Канцлер ФРГ заверил, что Германия продолжит оказывать Киеву поддержку, в том числе в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним "политическую, военную и гуманитарную ситуацию" в бывшей советской республике. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Канцлер "подтвердил постоянную и нерушимую солидарность" Федеративной республики с Украиной. "Он заверил, что Германия продолжит оказывать ей поддержку, в том числе в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - отметил Хебештрайт. "Канцлер подчеркнул, что будущее Украины находится в ЕС. В этой связи правительство ФРГ выступает за принятие рекомендаций Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о ее вступлении [в ЕС] и будет и впредь поддерживать Украину в реализации необходимых реформ", - добавил представитель кабмина.

"Канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе, по вопросу глобальной поддержки мирного решения [конфликта] и оставаться в тесном контакте", - заключил Хебештрайт.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий. Планировалось, что это решение утвердят лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре. 17 ноября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщило, что это решение может быть перенесено. По словам источника, "некоторые воспользуются фразой: "Давайте вернемся к этому [вопросу] в марте".