Суд на Украине продлил арест экс-президента "Мотор сич" до 5 января

Вячеслава Богуслаева обвиняют, в частности, в коллаборационизме и "работе на Россию"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинский суд продлили меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю компании "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву без права внесения залога до 5 января. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Решение вынес Соломенский районный суд Киева. По данным издания, арест также продлен начальнику одного из департаментов компании Олегу Дзюбе. Следующее рассмотрение по делу в отношении Богуслаева назначено на 25 декабря 2023 года.

23 октября 2022 года СБУ предъявила 84-летнему Богуслаеву обвинения в коллаборационизме и "работе на Россию", а 24 октября суд избрал ему меру пресечения в виде ареста и с тех пор несколько раз продлевал его. Позже Богуслаеву предъявили обвинения еще по двум статьям - в содействии деятельности террористической организации и в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Украинское следствие утверждает, что он наладил транснациональные каналы, по которым продукция завода якобы попадала российским предприятиям.

20 марта Богуслаев написал в офис президента Украины письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией. Комментируя эту информацию, глава СБУ Василий Малюк не исключил такой возможности, но отметил, что обвиняемый "должен дать все необходимые показания". Также допустил такое развитие событий и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мотор сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.