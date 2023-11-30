Ватикан считает жизненно нужным вернуться к "духу Хельсинки" для урегулирования конфликтов

По словам замсекретаря многостороннего сектора Отдела по связям с государствами и международными организациями Ватикана Даниэля Пачо, "достижение консенсуса требует, чтобы были услышаны позиции стран и приняты во внимание их опасения, а также найден компромисс"

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Ситуация с глобальной безопасностью требует возрождения "духа Хельсинки", "каким бы сложным это ни казалось". Об этом заявил заместитель секретаря многостороннего сектора Отдела по связям с государствами и международными организациями Ватикана монсеньор Даниэль Пачо на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Мы собрались в тот момент, когда страны-участницы, в первую очередь Украина, а также другие государства по всему миру переживают тяжелые времена. Последствия этой, как говорит Папа Франциск, третьей мировой войны по частям, повлияют на глобальную безопасность в долгосрочной перспективе, - отметил он. - В этих условиях нам жизненно необходимо вновь вернуться к духу Хельсинки, каким бы сложным это ни казалось".

"Достижение консенсуса требует, чтобы были услышаны позиции стран и приняты во внимание их опасения, а также найден компромисс. Это может занять много времени и иногда казаться невозможным, однако после достижения консенсуса государства немедленно предпримут совместные действия для решения проблем и трудностей, что сделает ОБСЕ более устойчивой", - сказал Пачо.

Папа Римский Франциск неоднократно говорил о том, что в настоящее время идет третья мировая война, которая состоит из множества разрозненных конфликтов, и призывал к их урегулированию. Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.