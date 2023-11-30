Израильские войска обстреляли два поста миротворцев ООН на юге Ливана

По сведениям телеканала Al Manar, по постам миротворцев в пограничных районах Мирвахейн и Рамия выпустили шесть снарядов

БЕЙРУТ, 30 ноября. /ТАСС/. Наблюдательные пункты Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) попали под обстрел Армии обороны Израиля. Как сообщил телеканал Al Manar, по постам миротворцев в пограничных районах Мирвахейн и Рамия было выпущено шесть снарядов, пострадавших нет.

Подобные инциденты происходили неоднократно, в том числе 28 октября, 12 ноября и 25 ноября. Ранения получили два миротворца.

24 ноября после вступления в силу гуманитарного перемирия в секторе Газа командующий UNIFIL испанский генерал Арольдо Ласаро Саенс призвал "тех, кто ведет перестрелки на ливано-израильской границе, остановить цикл насилия". Он подчеркнул, что "дальнейшая военная эскалация будет иметь разрушительные последствия".

Последний конфликт между израильской армией и проиранской шиитской милицией "Хезболлах" произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят 12 тыс. миротворцев из 36 государств.