Партия социалистов Молдавии осудила власти за попытку втянуть страну в конфликт на Украине

По словам лидера социалистов Игоря Додона, Молдавия сохраняет и будет сохранять дипломатические отношения как с Украиной, так и с Россией

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выразила протест против попыток президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности втянуть страну в военный конфликт на территории соседней Украины. Соответствующее заявление сделал лидер социалистов, бывший глава Молдавии Игорь Додон, комментируя выступление в парламенте республики председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, которое проигнорировали депутаты оппозиции.

"ПСРМ категорически осуждает высказывания представителей зарубежных государств на тему внутриполитической ситуации в нашей стране. Требуем от молдавских властей остановить милитаризацию Республики Молдова и сделать все возможное, чтобы сохранить мир в нашей республике. ПСРМ настойчиво требует от гостей нашей страны уважать независимость, суверенитет и нейтралитет Республики Молдова", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, Молдавия сохраняет и будет сохранять дипломатические отношения как с Украиной, так и с Российской Федерацией, с которыми ее связывают исторические, культурные, экономические и духовные связи, в каждой проживают молдавские диаспоры. "Военный конфликт на Украине - трагедия двух братских народов, его можно урегулировать исключительно за столом переговоров. У этого конфликта нет и не будет военного решения", - подчеркнул бывший глава Молдавии. Он потребовал от руководства республики обеспечить соблюдение ее постоянного нейтралитета, "не вовлекаться в вооруженные конфликты и не предоставлять свою территорию для транспортировки грузов военного или двойного назначения".

Выступление Стефанчука в Кишиневе прошло в полупустом зале, который покинули депутаты от оппозиционных партий. При этом оно уже обросло мемами: пытаясь начать свою речь на государственном языке Молдавии, украинский спикер ошибся и назвал молдавских коллег "чертями", употребив это слово вместо "дорогие".