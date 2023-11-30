30 ноября, 20:01

Эксперт: лидеры США не следуют примеру Киссинджера, выступавшего за стабильный мир

Профессор международных отношений Бостонского университета Томас Бергер подчеркнул роль экс-госсекретаря США как посредника между Соединенными Штатами и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Американские лидеры не хотят прислушиваться к советам экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который умер в среду, и развивать с другими странами сотрудничество, создавая стабильный мировой порядок, выгодный всем. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал профессор международных отношений Бостонского университета Томас Бергер.

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"Маловероятно, что смерть Киссинджера окажет большое прямое влияние на сегодняшнюю политику США, и это прискорбно, поскольку из его послужного списка можно извлечь много уроков и провести множество параллелей между проблемами, с которыми он сталкивался в свое время, и теми, с которыми мир сталкивается сегодня. В частности, лидеры и политики в Америке и других странах могли бы последовать его примеру, который он подал как человек, который желал сотрудничать с соперниками [США], такими как Китай и Советский Союз, чтобы поддерживать и воссоздавать стабильный мировой порядок. Это будет выгодно всем сторонам", - сказал он.

Профессор подчеркнул роль Киссинджера как посредника между США и КНР, особенно сейчас, "когда страны вступают в стратегическое соперничество, которое грозит стать столь же опасным и потенциально даже более разрушительным, чем старая холодная война".

"Киссинджер был фигурой, чья противоречивость лишь перевешивалась его влиянием на мировую политику <...>, единственной постоянной путеводной звездой Киссинджера были национальные интересы США. Во всем, что он делал, Киссинджер прежде всего стремился максимизировать влияние США в мире, одновременно сводя к минимуму риски потенциально катастрофического конфликта", - указал он.

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила о смерти Киссинджера. 27 мая 2023 года американскому политическому и государственному деятелю исполнилось 100 лет. 

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