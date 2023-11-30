Эксперт: лидеры США не следуют примеру Киссинджера, выступавшего за стабильный мир

Профессор международных отношений Бостонского университета Томас Бергер подчеркнул роль экс-госсекретаря США как посредника между Соединенными Штатами и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Американские лидеры не хотят прислушиваться к советам экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который умер в среду, и развивать с другими странами сотрудничество, создавая стабильный мировой порядок, выгодный всем. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал профессор международных отношений Бостонского университета Томас Бергер.

"Маловероятно, что смерть Киссинджера окажет большое прямое влияние на сегодняшнюю политику США, и это прискорбно, поскольку из его послужного списка можно извлечь много уроков и провести множество параллелей между проблемами, с которыми он сталкивался в свое время, и теми, с которыми мир сталкивается сегодня. В частности, лидеры и политики в Америке и других странах могли бы последовать его примеру, который он подал как человек, который желал сотрудничать с соперниками [США], такими как Китай и Советский Союз, чтобы поддерживать и воссоздавать стабильный мировой порядок. Это будет выгодно всем сторонам", - сказал он.

Профессор подчеркнул роль Киссинджера как посредника между США и КНР, особенно сейчас, "когда страны вступают в стратегическое соперничество, которое грозит стать столь же опасным и потенциально даже более разрушительным, чем старая холодная война".

"Киссинджер был фигурой, чья противоречивость лишь перевешивалась его влиянием на мировую политику <...>, единственной постоянной путеводной звездой Киссинджера были национальные интересы США. Во всем, что он делал, Киссинджер прежде всего стремился максимизировать влияние США в мире, одновременно сводя к минимуму риски потенциально катастрофического конфликта", - указал он.

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила о смерти Киссинджера. 27 мая 2023 года американскому политическому и государственному деятелю исполнилось 100 лет.