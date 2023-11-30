Уровень занятости в Италии достиг рекордного показателя за всю историю

Он составил почти 62% трудоспособного населения

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Уровень занятости в Италии вырос до 61,8% в октябре, что является самым высоким показателем за всю историю страны. Об этом сообщило Итальянское статистическое агентство (ISTAT).

По данным ведомства, число занятых составило почти 23,7 млн человек, увеличившись на 27 тыс. (+0,1%) по сравнению с сентябрем и на 458 тыс. (+2%) по сравнению с тем же месяцем в 2022 году.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2022 года число ищущих работу также увеличилось на 17 тыс., или на 0,9 %, а число безработных в трудоспособном возрасте сократилось на 531 тыс. (-4,2 %).