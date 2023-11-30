Выборы президента Египта начались за пределами республики

Избирательные участки открылись в Новой Зеландии

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Всеобщие выборы главы египетского государства начались за пределами страны. Как сообщил новостной портал Al-Youm as-Sabia, к избирательным урнам для голосования на выборах президента пришли египетские граждане, находящиеся на территории Новой Зеландии.

Первый избирательный округ, в котором голосуют египтяне на выборах главы республики, образован в новозеландской столице - городе Веллингтон. Численность египетской общины в Новой Зеландии, по данным посольства, составляет около 5 тыс. человек.

Согласно документам египетской Национальной избирательной комиссии, избирательные участки для голосования открываются 1 декабря в 09:00 по местному времени каждого государства или региона, в которых сформированы избирательные комиссии. Разница во времени между Веллингтоном и Каиром - 11 часов.

Президентские выборы за пределами Египта пройдут с 1 по 3 декабря. Всего в мире сформировано 137 избирательных комиссий в 121 стране. На египетской территории выборы главы государства состоятся 10-12 декабря.

Выборы главы Египта

9 октября национальный избирком утвердил четырех кандидатов на должность президента республики: это действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Египетской социал-демократической партии Фарид Захран, глава партии "Новый Вафд" Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар. В ходе выборов кандидаты в президенты будут использовать утвержденные избиркомом символы: нынешний президент страны - звезду, Захран - солнце, Абдель Санад Ямама - пальму, Омару досталась лестница.

Объявление результатов президентских выборов в Египте намечено на 18 декабря. В случае проведения второго тура окончательные итоги будут обнародованы 16 января 2024 года.

Кандидатом в президенты Египта может стать гражданин республики старше 40 лет, получивший высшее образование и прошедший военную службу или освобожденный от нее. К участию в выборах не допускаются лица, имеющие судимость, с двойным гражданством. На территории страны во время выборов будут работать 10 080 местных избирательных комиссий, а в базе данных зарегистрировано около 65 млн граждан страны, имеющих право голоса.

Согласно Конституции Египта, результаты президентских выборов должны быть объявлены до 2 марта 2024 года, то есть за месяц до завершения срока пребывания на должности главы государства действующего президента. Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых он получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 года в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Также была введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года - до 2024 года, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок. Кроме того, согласно поправкам, полномочия главы государства были расширены: с момента их принятия президент получил возможность назначать судей, в том числе Верховного конституционного суда, и генерального прокурора.