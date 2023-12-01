Семья свергнутого президента Нигера сообщила, что от него нет известий с 18 октября

Мохамед Базум остается под стражей в своей резиденции с июля

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря./ТАСС/. Члены семьи свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума не получали от него никаких известий с 18 октября. Об этом в четверг сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление родственников.

"С 18 октября у нас нет новостей от президента Базума, его жены Хадижи Мабрук и их сына Салема, взятых в заложники президентской охраной", - говорится в письме, с которым ознакомилось агентство. Также в заявлении отмечается, что некоторые родственники бывшего президента подвергаются арестам и обыскам со стороны военных.

Базум остается под стражей в своей резиденции с июля.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани. После переворота ECOWAS ввело санкции против Нигера, а также рассматривало возможность военной интервенции против этой страны.