Госдеп назвал экстремизм на расовой или этнической почве растущей угрозой США

Авторы ежегодного доклада ведомства утверждают, что основным государством - спонсором терроризма в мире является Иран

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Экстремизм на почве расовой или этнической нетерпимости представляет собой усиливающуюся угрозу Соединенным Штатам и их союзникам. Такой вывод содержится в обнародованном в четверг очередном ежегодном докладе Госдепартамента о борьбе с терроризмом в мире.

По мнению авторов этого документа, охватывающего 2022 год, "экстремизм с применением насилия, вызванный расовой или этнической нетерпимостью, представляет собой растущую транснациональную угрозу Соединенным Штатам и союзникам". При этом говорится, что сторонники теории превосходства белой расы, лица, готовые вести активную борьбу с государственной властью, и другие придерживающиеся схожих взглядов продолжали продвигать экстремистские нарративы, вести вербовочную деятельность и сбор денежных средств, а также осуществлять в анализируемый в исследовании период теракты "в США и по всему миру".

Кроме того, в отчете уточняется, что первая десятка зарубежных террористических организаций, деятельность которых сопровождалась в минувшем году самым большим количеством жертв в мире, практически вся состоит из запрещенной в России сети "Исламское государство" (ИГ) и ее ответвлений в различных странах и регионах. Лишь тремя другими террористическими группировками, попавшими в этот перечень, стали "Боко харам" и связанные с запрещенной в РФ "Аль-Каидой" "Аш-Шабаб" и "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин".

С точки зрения внешнеполитического ведомства США, ИГ сохраняет глобальное присутствие, "продвигая масштабные террористические кампании на Ближнем Востоке, в Африке и Азии". При этом "Аль-Каида" и ее ответвления тоже демонстрируют живучесть, признают составители доклада.

Как и в предыдущих аналогичных исследованиях, они утверждают, что основным государством - спонсором терроризма в мире является Иран. Тегеран это заключение последовательно отвергает.