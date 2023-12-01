Южная Корея ввела санкции против КНДР за запуск разведывательного спутника

Новые ограничения распространяются на 11 граждан, связанных с разработкой спутника

СЕУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Республика Корея (РК) ввела санкции против 11 физических лиц, связанных с разработкой разведывательного спутника и баллистических ракет КНДР. Об этом сообщил МИД РК.

Как пояснило министерство, ограничения вводятся в качестве ответной меры на "запуск так называемого разведывательного спутника, который угрожает миру и безопасности на Корейском полуострове и в международном сообществе". Санкции введены против 11 граждан КНДР, связанных с разработкой спутника и приобретением необходимых материалов. Рестрикции также касаются лиц, занятых разработкой баллистических ракет.

1 декабря за разработку спутника ограничения введены против четырех сотрудников Государственного главного управления по аэрокосмической технике КНДР и представителя Рёнсонского машиностроительного комплекса. За исследования в области баллистических ракет санкции объявлены против еще шести человек, среди которых сотрудник посольства народно-демократической республики в РФ и генерал-лейтенант Корейской народной армии.

Это уже 13-й пакет санкций при президенте Юн Сок Ёле. С октября 2022 года в санкционные списки попали 75 физических и 53 юридических лица.

21 ноября КНДР запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1". В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере. В КНДР заявили о прекращении соблюдения всех ограничений.