Кандидаты на пост президента Венесуэлы от оппозиции смогут оспорить недопуск к выборам

Каждое из заинтересованных лиц лично предстанет перед Политико-административной палатой Верховного суда для подачи соответствующей апелляции

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Представители руководства Венесуэлы и оппозиции достигли соглашения, которое позволит оппозиционным кандидатам на выборах президента в 2024 году оспорить ранее установленные судом ограничения на их участие в избирательном процессе по причине предыдущих нарушений законодательства. Об этом в четверг сообщило посольство являющейся посредником в переговорах Норвегии в Мексике.

"Стороны договорились о следующей процедуре пересмотра мер по недопуску к выборам, введенных в отношении лиц, которые намерены баллотироваться в качестве кандидатов на президентских выборах 2024 года. Каждое из заинтересованных лиц лично предстанет перед Политико-административной палатой Верховного суда для подачи соответствующей апелляции на меру недопуска <…> с 1 по 15 декабря 2023 года", - говорится в сообщении посольства в соцсети X (ранее Twitter).

В октябре представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской республике в 2024 году. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов. Президентские выборы в республике должны пройти во второй половине 2024 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позднее заявил, что Венесуэла до конца ноября должна восстановить в политических правах некоторых оппозиционных лидеров, которые не могут по этой причине принять участие в президентских выборах. Он имел в виду в том числе победительницу оппозиционных праймериз Марию Корину Мачадо, которая поражена в политических правах до 2030 года. Заявление Блинкена вызвало крайне негативную реакцию венесуэльских властей, обвинивших госсекретаря во лжи и шантаже. Каракас отрицает, что эти требования были включены в соглашение с радикальной оппозицией.