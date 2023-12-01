Al Jazeera: четыре человека погибли при ударе ЦАХАЛ по городу Рафах на юге Газы

Еще несколько пострадали

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, удару подвергся жилой дом. Еще не менее двух палестинцев погибли при бомбардировке лагеря беженцев Магази в центральной части сектора Газа.

Ранее Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.