В Дубае открывается Всемирный климатический саммит на площадке COP28

После церемонии открытия саммита начнется так называемый сегмент высокого уровня

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия Всемирного климатического саммита - основного мероприятия 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) - началась в Дубае, передает корреспондент ТАСС.

Лидеры более 140 стран собираются в основном зале театра Аль-Ваха, расположенном в выставочном центре Expo City Dubai, где проходит COP28. На открытии Всемирного климатического саммита выступят президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, король Великобритании Карл III, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Следом за церемонией открытия саммита на площадке COP28 начнется так называемый сегмент высокого уровня. В течение двух дней - 1 и 2 декабря - главы государств и правительств выступят с национальными заявлениями, в которых постараются донести позиции своих стран в отношении проблем экологии, продовольственной безопасности, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки наименее развитых стран для преодоления последствий изменений климата.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции примут участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.