Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Ашкелона, Сдерота и Беэр-Шевы

Удары нанесли в ответ на атаки противника по гражданскому населению

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об обстреле городов Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева. Об этом говорится в Telegram-канале группировки.

"Бойцы "Бригад [Иззэддина] аль-Кассама" запустили ракеты по Ашкелону, Сдероту и Беэр-Шеве в ответ на удары противника по гражданскому населению", - говорится в сообщении.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.