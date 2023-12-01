СМИ: Буданов пытался помочь покинуть страну обвиняемому в коррупции экс-главе "Нафтогаза"

По мнению следователей, Андрей Коболев неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Украины решение в тяжбе с "Газпромом" пятилетней давности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов лично обращался в суд, чтобы обвиняемому в растрате экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву разрешили выехать за границу. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает агентство Украинские новости.

В справке, фото которой опубликовано агентством, говорится, что 16 и 17 ноября в адрес суда поступило два письма от начальника ГУР МО с просьбой предоставить Коболеву разрешение выехать за рубеж. В первом письме речь шла о периоде с 20 по 29 ноября 2023 года, на следующий день Буданов уточнил, что разрешение требуется на период с 3 по 17 декабря. Отмечается также, что адвокат поддержал это ходатайство, объяснив необходимость выезда Коболева состоянием здоровья его матери, проживающей в США.

Однако прокурор попросил оставить просьбу без рассмотрения, сославшись на принятое 2 ноября решение суда, уже рассмотревшего данные обстоятельства.

19 января Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате. По мнению следователей, он неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Украины решение в тяжбе с "Газпромом" пятилетней давности. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Коболеву судом была назначена мера пресечения в виде залога и ряда обязательств, в числе которых, в частности, обязанность являться по требованию к следователю или в суд, сообщать следователю об изменении места жительства, воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда, сдать на хранение в миграционную службу все свои заграничные паспорта. 6 октября ВАКС отменил Коболеву обязательство не выезжать за пределы страны без разрешения, однако загранпаспорт ему не вернули.

В ходе судебного процесса Высшим антикоррупционным судом была предпринята попытка признать обвинение необоснованным, что было оспорено апелляционной палатой. Была также вдвое уменьшена сумма залога, отменено обязательство носить электронный браслет. 26 октября в интервью украинскому изданию "Левый берег" Коболев сообщил, что перевел премию в размере $7,9 млн своей матери, которая уже более 15 лет проживает в США. Он прямо объяснил это желанием избежать конфискации денег в случае проигрыша в суде.