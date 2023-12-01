Гендиректор МККК заявил, что прекращение перемирия вернуло жителей Газы в кошмар

Роберт Мардини сообщил, что в настоящий момент жители палестинского анклава "находятся на грани срыва, больницы - на пределе, весь сектор Газа находится в очень тяжелом состоянии"

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Возобновление боевых действий в секторе Газа вернуло жителей Палестины в "кошмарную ситуацию", в которой они находились до начала перемирия. Об этом заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

По его словам, которые приводит Agence France-Presse, в настоящий момент жители палестинского анклава "находятся на грани срыва, больницы - на пределе, весь сектор Газа находится в очень тяжелом состоянии". "Для гражданских лиц нет безопасного места, куда можно было бы пойти. Мы видим, что в больницы, где работают наши команды, за последние дни поступили сотни тяжелораненых", - отметил Мардини. Возобновление боевых действий вернуло жителей Газы "к той кошмарной ситуации, в которой они находились до заключения перемирия", подчеркнул он.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля сообщила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве. Согласно данным Минздрава анклава, по меньшей мере 32 человека погибли в Газе за три часа после прекращения перемирия.