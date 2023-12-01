Лукашенко назвал бессмысленной зеленую повестку в условиях конфронтации в мире

Президент Белоруссии назвал причиной существующей климатической угрозы стремление отдельных стран к военному превосходству

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Первопричина существующей климатической угрозы заключается в стремлении отдельных стран к военному превосходству, а зеленая повестка в условиях конфронтации в мире бессмысленна. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Климат меняется, и ученые делают самые мрачные прогнозы. То, что мы слышим их и реагируем, - весьма прогрессивно, но чтобы эффективно противостоять угрозе, необходимо честно и открыто назвать ее первопричины", - сказал Лукашенко на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. "Прежде всего, это чувство отсутствия меры, стремление к геополитическому превосходству, прежде всего военному превосходству, тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты", - заявил он.

"Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Белоруссия оказывает бесценные "экосистемные услуги" континенту, сохраняя уникальный источник кислорода - естественные болота, леса, являющиеся "легкими Европы". "Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы", - заявил президент.