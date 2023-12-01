В США заявили о работе с партнерами на Ближнем Востоке для возобновления перемирия в Газе

По словам представителя СНБ Белого дома, ХАМАС не представило список заложников, освобождение которых позволило бы продлить паузу

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обсуждает с властями Египта, Израиля и Катара возможность возобновления временного прекращения огня в секторе Газа. Об этом журналистам сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Мы продолжаем работать с Израилем, Египтом и Катаром в рамках усилий по продлению гуманитарной паузы в Газе", - подчеркнул он.

По словам представителя СНБ, палестинское радикальное движение "ХАМАС не представило список заложников, [освобождение] которых позволило бы продлить паузу". Он подчеркнул, что американские власти глубоко привержены освобождению заложников и увеличению объемов гуманитарной помощи.

В свою очередь сопровождающий госсекретаря США Энтони Блинкена в поездке в ОАЭ представитель Госдепартамента высокого ранга заявил журналистам, что Израиль и ХАМАС продолжают обсуждать вопросы, касающиеся освобождения заложников. Он подчеркнул, что радикалы не передали список заложников, которые должны быть освобождены на восьмой день гуманитарной паузы.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.