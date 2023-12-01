Молдавские националисты в честь дня Румынии вышли с портретом диктатора Антонеску

Демонстрация прошла у памятника Стефану Великому в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Молдавские националисты и сторонники объединения с Румынией провели флэшмоб с портретом румынского диктатора Иона Антонеску, который был союзником Адольфа Гитлера. Таким образом они отметили Национальный день Румынии, передает корреспондент ТАСС.

Акция прошла у памятника Стефану Великому в центре Кишинева. Ее участники принесли с собой флаги Молдавии и Румынии, спев пару патриотических песен. В это время противники ликвидации Молдавии из движения "Гайдуки Молдовы" провели контрпротест, в ходе которого скандировали в громкоговоритель лозунги в поддержку молдавской государственности и защиту молдавского языка.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживают почти 68% населения. В Молдавии, согласно опросам, объединение поддерживают не более трети жителей. Традиционно проевропейские политики в Кишиневе предпочитали не замечать действий унионистов, чтобы не портить отношения с Бухарестом и США. Однако в этом году в Молдавии в торжественной обстановке были открыты ряд памятников румынским солдатам, штурмовавшим молдавские города в 1941 году, что вызвало возмущение общественности. Румынских солдат теперь называют героями, а в школьных учебниках истории оправдывают действия маршала Антонеску. Власти Молдавии также выступили с инициативной замены праздника Дня Победы 9 мая на День поминовения и примирения 8 мая, а также запретили под угрозой штрафа ношение георгиевской ленты.