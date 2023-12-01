Бойцы "Хезболлах" обстреляли израильский военный пост на границе с Ливаном

Согласно заявлению шиитских формирований, бойцы сопротивления открыли огонь в районе Джель-эль-Алям

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" возобновило военные действия на ливано-израильской границе после прекращения гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщается в размещенном в Telegram-канале заявлении шиитских формирований.

В нем указывается, что "бойцы сопротивления открыли огонь по израильскому военному посту в районе Джель-эль-Алям". О последствиях атаки сведений не приводится.

Ракеты были выпущены с юга Ливана в сторону израильских позиций возле еврейских поселений Менара, Шломи, Маргалиот и Кирьят-Шмона, где сработали сирены воздушной тревоги.

Удары были нанесены также по израильскому патрулю в пограничном районе Эль-Мердж и казарме в Рамиме. Шиитские боевики утверждают, что в рядах противника есть убитые и раненые.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали передачу Международному Красному Кресту удерживаемых в анклаве в качестве заложников детей и женщин в обмен на освобождение палестинских детей и женщин из израильских тюрем.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.