Джорджа Сантоса исключили из Палаты представителей США

Он стал шестым конгрессменом в истории, исключенным из нижней палаты Конгресса

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США впервые за последние 20 лет проголосовала за лишение полномочий одного из законодателей - республиканца Джорджа Сантоса (от штата Нью-Йорк), обвиняемого в мошенничестве. Трансляция голосования велась на сайте американского законодательного органа.

Сантос стал шестым конгрессменом в истории, исключенным из нижней палаты Конгресса. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, против проголосовали 114, 2 воздержались. Для принятия резолюции об исключении Сантоса были необходимы голоса 290 законодателей.

Резолюцию об исключении Сантоса внес 17 ноября председатель комитета по этике Палаты представителей законодательного органа США Майкл Гест (республиканец от штата Миссисипи) после публикации комитетом 56-страничного "разоблачающего отчета", в котором, по его словам, содержатся весомые доказательства нарушения конгрессменом законодательства. Ранее нижняя палата Конгресса дважды проголосовала против исключения законодателя.

Американские власти в числе прочего обвиняют Сантоса в том, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги не по назначению, в частности тратил тысячи долларов на дорогую дизайнерскую одежду. Помимо этого, Сантос, как утверждает прокуратура, в период пандемии получал пособие по безработице, несмотря на то что был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов. В случае признания виновным конгрессмену грозит до 20 лет тюремного заключения. Сантос ранее отказался признать вину.

10 января демократы в Палате представителей потребовали провести расследование и принять меры в отношении Сантоса. Как заявили члены Демократической партии от Нью-Йорка Ричи Торрес и Дэн Голдман, в предыдущие недели выяснилось, что республиканец распространял заведомо ложную информацию о своей биографии. Его, в частности, уличили в приукрашивании сведений о своем образовании и профессиональной деятельности. Сантос одержал победу на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся в ноябре 2022 года. Нью-Йорк относится к числу штатов, где традиционно сильны позиции демократов.